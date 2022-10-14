Tofaş, yeni transferini açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Deon Thompson'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa temsilcisi, geçen sezonu İspanya takımlarından Casademont Zaragoza'da geçiren 34 yaşındaki Thompson ile anlaşma sağladı.



Kariyerinde daha önce Alba Berlin, Bayern Münih, Hapoel Jerusalem, Kızılyıldız, San Pablo Burgos, Zalgiris Kaunas ve Unicaja Malaga gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan 2 metre 4 santimetre boyundaki Thompson, Türkiye'de de Galatasaray forması giydi.



Basketbola ABD'de başlayan ve Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın formasını giyen Deon Thompson, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynuyor.





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