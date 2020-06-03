TOFAŞ, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TOFAŞ, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2020 15:01
TOFAŞ Basketbol Takımı'nın Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı bildirildi.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, takımın, 2020-2021 sezonunda özel olarak davet edildiği FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, TOFAŞ taraftarları, takımın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesinde desteğe davet edildi.

2017-2018 sezonundan beri ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele veren ve kupadaki 3. yılında çeyrek finale kalma başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, bu başarısıyla 2020-2021 sezonunda da Avrupa Kupası'na direkt katılım hakkı kazanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için