TOFAŞ uzatmalarda kaybetti! Alba Berlin...

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında TOFAŞ, Alman ekibi Alba Berlin'e normal süresi 92-92 biten maçta uzatmada 106-101 mağlup oldu.Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Weems ve Garrett ile boyalı alanı iyi kullanan TOFAŞ, 4. dakikayı 12-6 önde geçti. Bursa temsilcisinin etkili başlangıcına Sikma ve Thiemann'ın üst üste bulduğu sayılarla karşılık veren Alba Berlin, 10-0'lık seri yakalayarak 24-17 üstünlük sağladı ve periyot bu skorla tamamlandı.Alba Berlin, ikinci periyoda hem hücumda hem de savunmada çok iyi başladı. Rakibinin yaptığı top kayıplarını hücumda özellikle Peno, Chapman ve Giffey üçlüsünün set oyunlarıyla skora dönüştüren Alman temsilcisi, 14. dakika farkı çift hanelere (22-32) çıkardı. Oyunun hakimiyetini iyice eline alan konuk ekip, 7. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardığı çeyrekte, soyunma odasına 52-32 üstün gitti.Üçüncü periyotta, ilk yarıya nazaran daha düzenli bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, özellikle Mejia'nın asist ve sayılarıyla maçı domine ederek 13-0'lık seri yakaladı ve fark 25. dakikada 7'ye indi: 47-54. Bu dakikadan itibaren seyircinin de desteğini arkasına alan mavi-yeşilliler, Weems'in de skor üretkenliğinin devreye girmesiyle 29. dakikada farkı 2'ye kadar indirse de final periyoduna konuk ekibin 68-64 üstünlüğüyle gidildi.İki takımın kontrollü set hücumlarıyla başladığı son periyotta, Chapman ve Hermannsson ile boyalı alanda rakip savunmayı aşan Alman temsilcisi, 32. dakikada farkı tekrar 7'ye (67-74) çıkardı. TOFAŞ, Mejia ve Berkan Durmaz'ın devreye girmesiyle üst üste skor üretti ve 34. dakikada uzun süre sonra tekrar öne geçti: 77-76. İki takımının karşılıklı basketlerle birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı çeyreğin son dakikasına 92-89 TOFAŞ üstünlüğüyle girildi. Konuk ekip, Giedraitis'in 21 saniye kala attığı üçlükle skoru 92-92 eşitledi. Son saniyelerde iki takım da skor üretemeyince eşitlik bozulmadı ve maç uzatmaya gitti.Karşılıklı basketlerle başlayan uzatma dakikalarında Peno ve Thiemann ile etkili olan Alba Berlin, 44. dakikada 101-97'lik üstünlük yakaladı. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Alba Berlin, karşılaşmadan 106-101 galip ayrıldı.Salon: TOFAŞHakemler: Emilio Perez (İspanya), Marko Juras (Sırbistan), Semen Ovinov (Rusya)TOFAŞ: Garrett 22, Berkan Durmaz 10, Harper 4, Withey 5, Weems 17, Yiğit Arslan, Mejia 28, Muhaymin Mustafa, Kadji 13, Muhsin Yaşar 2Alba Berlin: Chapman 15, Hermannsson 11, Giedraitis 21, Peno 10, Sikma 8, Giffey 14, Mattisseck, Schneider 3, Wagner 5, Ogbe 5, Thiemann 141. Periyot: 17-24Devre: 32-523. Periyot: 64-68Normal süre: 92-925 faulle çıkanlar: Muhsin Yaşar 21.16, Berkan Durmaz 38.57, 44.15 Kadji (TOFAŞ)