TOFAŞ uzatmalarda güldü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, normal süresi 77-77 berabere tamamlanan maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i uzatmada 95-88 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ uzatmalarda güldü!
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16 Nisan 2023 15:53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, normal süresi 77-77 berabere tamamlanan maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i uzatmada 95-88 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Ali Köseoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Harrison 12, Altan Erol 22, Rathan 26, Gielo 8, Hamilton 7, Arca Tülüoğlu 7, Gökhan Aydın, Ayberk Olmaz 4, Muhammed Doğan Şenli 2

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel, Berk İbrahim Uğurlu 4, Toure 15, Gray 14, Manek 23, Tevfik Akdamar, Tolga Geçim, Milaknis 16, Doyle 23

1. Periyot: 17-17

Devre: 40-43

3. Periyot: 58-54

Normal süre: 77-77

Beş faulle çıkanlar: 44.41 Harrison, Altan Erol 44.55 (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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