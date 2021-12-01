TOFAŞ'tan Yukatel Merkezefendi'ye 20 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 97-77 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ'tan Yukatel Merkezefendi'ye 20 sayı fark!
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01 Aralık 2021 21:13
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaştı.

Mücadeleyi TOFAŞ, 97-77 kazandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Ali Köseoğlu

TOFAŞ: Shepherd 14, Cook 5, Zubcic 17, Cruz 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 8, Berk Uğurlu 15, Muhsin Yaşar 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 11, Lucas 13, Altan Erol 4, Sestina 21, Lomazs 6, Serkan Menteşe, Smith 13, Emircan Koşut 4, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı 3

1. Periyot: 22-23

Devre: 50-40

3. Periyot: 71-58


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