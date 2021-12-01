TOFAŞ'tan Yukatel Merkezefendi'ye 20 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaştı.
Mücadeleyi TOFAŞ, 97-77 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Ali Köseoğlu
TOFAŞ: Shepherd 14, Cook 5, Zubcic 17, Cruz 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 8, Berk Uğurlu 15, Muhsin Yaşar 6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 11, Lucas 13, Altan Erol 4, Sestina 21, Lomazs 6, Serkan Menteşe, Smith 13, Emircan Koşut 4, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı 3
1. Periyot: 22-23
Devre: 50-40
3. Periyot: 71-58
Mücadeleyi TOFAŞ, 97-77 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Ali Köseoğlu
TOFAŞ: Shepherd 14, Cook 5, Zubcic 17, Cruz 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 8, Berk Uğurlu 15, Muhsin Yaşar 6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 11, Lucas 13, Altan Erol 4, Sestina 21, Lomazs 6, Serkan Menteşe, Smith 13, Emircan Koşut 4, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı 3
1. Periyot: 22-23
Devre: 50-40
3. Periyot: 71-58