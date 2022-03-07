TOFAŞ'tan yeni transfer

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Parma Parimatch forması giyen Eigirdas Zukauskas ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; tofasspor.com
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TOFAŞ'tan yeni transfer
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07 Mart 2022 16:27
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Litvanyalı forvet Eigirdas Zukauskas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ, Litvanya Milli Takımı forması da giyen Zukauskas ile anlaşma sağladı.

Son dört sezondur VTB Ligi'nde Parma Parimatch forması giyen Litvanyalı oyuncu, Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçti.

2,04 metre boyundaki Zukauskas, TOFAŞ'ta 33 numaralı formayı giyecek.

 

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