TOFAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'ne veda

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ, konuk ettiği İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife'ye 74-73 yenildi.



Bu sonuçla seriyi 2-0 kaybeden TOFAŞ, organizasyona veda etti. Lenovo Tenerife ise Dörtlü Final'e yükseldi.



Karşılaşmaya Huertas ve Salin'in etkili oyunuyla başlayıp 3. dakikayı 10-1 önde geçen Lenovo Tenerife, çeyrek genelinde iyi oyununu sürdürdü ve ilk periyot, konuk ekibin 21-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.



İkinci çeyreğe de hızlı başlayarak Doornekamp ve Guerra ile üst üste üçlükler bulan Lenovo Tenerife, 14. dakikada farkı çift hanelere (18-30) çıkardı. Kalan bölümde de dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan İspanya temsilcisi, soyunma odasına 43-30 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte set hücumlarıyla ritim bulmaya çalışan TOFAŞ, Zubcic ve Cook ile skor üretmeyi başarsa da konuk ekip hücumdaki etkinliğine devam etti ve 26. dakikayı 52-39 üstün geçti. Lenovo Tenerife, Sastre ve Salin'in 3 sayılık basketleriyle kalan dakikalarda farkı korumayı başardı ve final periyoduna 61-50 üstün girdi.



Son periyotta seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, özellikle Simmons'un sayı ve asistleriyle tempoyu artırarak adeta oyuna tekrar döndü ve bitime 1 dakika kala farkı 2'ye indirdi: 70-72. Son saniyelerde top kaybı yapan Lenovo Tenerife karşısında TOFAŞ, bitime 11 saniye kala Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle maçta ilk kez öne geçti: 73-72. Alınan molanın ardından kenardan topu çıkaran Lenovo Tenerife, Huertas ile 2 sayılık isabet buldu ve parkeden 74-73 galip ayrıldı.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Tomas Jasevicius (Litvanya)



TOFAŞ: Cook 8, Cruz 7, Simmons 17, Berk Uğurlu, Zubcic 6, Yiğit Arslan 14, Ennis 9, Shepherd 2, Emre Tanışan 3, Muhsin Yaşar 2, Zukauskas 5



Lenovo Tenerife: Doornekamp 12, Salin 12, Shermadini 12, Huertas 15, Todorovic 3, Guerra 4, Sastre 6, Fitipaldo 10, Sulejmanovic, Wiltjer



1. Periyot: 16-21



Devre: 30-43



3. Periyot: 50-61





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