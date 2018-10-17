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TOFAŞ, Rusya'dan mağlup döndü!

ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, Rusya'da Lokomotiv Kuban'a 95-72 mağlup oldu.

Kaynak: AA
TOFAŞ, Rusya'dan mağlup döndü!
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17 Ekim 2018 22:48
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Rus kulübü Lokomotiv Kuban'a 95-72 yenildi.

Rusya'nın Krasnodar kentindeki Basket Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 22-18 üstün bitiren Lokomotiv Kuban, soyunma odasına da 42-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı 16 sayıya (68-52) çıkaran Lokomotiv Kuban, sahadan 95-72 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibi galibiyete, 16 sayı üreten Kulagin ve 15 sayı atan Fridzon taşıdı. TOFAŞ'ta ise Barış Ermiş 13 sayıyla mücadele etti.

Lokomotiv Kuban, 3. maçlar sonrası namağlup liderliğini korurken, TOFAŞ 2. yenilgisini aldı.

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