TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; tofasspor.com
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TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i kadrosuna kattı
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02 Temmuz 2024 16:54
 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, 1,98 metre boyunda ve 20 yaşındaki Demircan Demir ile anlaşma sağladı.

Basketbola Pınar Karşıyaka altyapısında başlayan genç basketbolcu, ilk Süper Lig deneyimini 2023-2024 sezonunda Pınar Karşıyaka'da yaşadı.

Ligde süre aldığı 5 maçta 2,2 sayı ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynayan Demircan, Karşıyaka Belediyespor'da görev aldı.

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