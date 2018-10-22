TOFAŞ, Limoges'a konuk oluyor

, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında yarın Fransa temsilcisi Limoges'a konuk olacak.Limoges kentindeki Beaublanc Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.Gruptaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımına mağlup olan TOFAŞ, ikinci karşılaşmasında Polonya temsilcisi Asseco Gdynia'yı yendi. Mavi-yeşilli ekip, grupta yaptığı son müsabakada ise deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına kaybetti.Limoges deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefleyen TOFAŞ'ta maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.Kyle Milling idaresindeki Limoges ise gruba evinde Hırvatistan temsilcisi Cedevita karşısında aldığı galibiyetle başladı. Limoges, daha sonraki iki maçta ise Lokomotiv Kuban ve Alba Berlin'e mağlup oldu.