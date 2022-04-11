TOFAŞ, Lenovo Tenerife'yi yenerek durumu eşitlemek istiyor

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında karşılaşacağı Lenovo Tenerife'yi yenip, Dörtlü Final umutlarını İspanya'daki son maça taşımak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, Lenovo Tenerife'yi yenerek durumu eşitlemek istiyor
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11 Nisan 2022 15:49
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında 12 Nisan Salı günü İspanya ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TOFAŞ, Santiago Martin Arena'da oynanan serinin ilk maçını 78-77 kaybetmişti.

Bursa temsilcisi, evinde oynayacağı bu maçı kazanarak durumu eşitleyip, Dörtlü Final umutlarını İspanya'daki son maça taşımak istiyor.

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