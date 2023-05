TOFAŞ kazanma arzusunu play-off'ta da sergilemeyi hedefliyor

"Bursa'daki iki kulübe de önemli sorumluluklar düşüyor. Bu enerjiyi tüm kente yaymamız lazım. Bu enerjinin şehre kalıcı birtakım şeyler yaratması adına tesisleşmek lazım. Altyapılara biraz daha fazla yol açmak lazım. Kendi kahramanlarımızı çıkarmamız lazım. Avrupa kupalarında bir kupayı Bursa'ya getirmemiz lazım. 'Bursa basketbolunda bir dönem play-off'ta 2 takımımız vardı' demek yerine 20-30 yıllık periyodun altyapısını kurmamız lazım."



Ene: "Aynı şehirdeki iki kulübün play-off'ta olmasını çok değerli buluyorum"



TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene de en kötü günde bile kendilerini salonda yalnız bırakmayan Bursalı basketbolseverlere, kazanmak için elinden geleni ortaya koyan takım kimliğini play-off'ta da izlettirmeye devam etmek istediklerini söyledi.



Play-off'a katılma hakkı kazanmalarına rağmen halen daha iyi şeyler yapmayı isteyen, beraber oynama arzusu taşıyan ve bunu yeterli bulmayan bir ekip olduklarını vurgulayan Ene, "Sporun sevildiği bir şehir Bursa. O anlamda her ne kadar şehir, futbolda özlediğimiz yerde olmasa da gerek bizim gerek Frutti Extra Bursaspor'un katkılarıyla basketbolun son dönemdeki bu çıkışıyla spora olan ilgisini halen yaşatıyor. Anadolu'dan aynı şehirdeki iki kulübün böyle bir mücadeleye ortak olmasını çok değerli buluyorum." dedi.



Çok kötü günde bile takımı salonda yalnız bırakmayan Bursalı basketbolseverlere teşekkür eden Ene, "Mücadeleyi, kazanma arzusunu ve kazanmak için elimizden geleni sahada ortaya koymayı Fenerbahçe Beko serisinde de gerçekleştirmeye çalışacağız. İyi basketbol kadar kendi sahamızdaki atmosfer de çok önemli olacak. Eğer biz deplasmanda üstümüze düşen görevi yerine getirirsek, iç sahada da o destekle beraber sonuca gitmeye çalışacağız. Tabii ki oynadığımız takım çok değerli bir takım, çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip ama basketbolda her sonuç alınabiliyor. Kendimize güveniyoruz." diye konuştu.



"Keşke iki Bursa takımı olarak play-off'larda finale çıksak"



Ene, Frutti Extra Bursaspor ile birlikte son dönemde çok pozitif bir iletişim yakaladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Frutti Extra Bursaspor'da şu an çalışan herkes çok büyük bir emek veriyor. Spor kulüplerinin sıkıntı yaşadığı bir süreçte camia kulübü olmasına rağmen bu şekilde kulübü markalaştırabilmek çok değerli. Çok kaliteli antrenörleri var. Orada da başka bir hikaye yazılıyor. Belki Türkiye'de yabancı antrenörler çok tartışılıyor ama bir yabancı antrenör olsun diyorsanız olması gereken Dusan Alimpijevic gibi bir antrenörün olması. Hem Türk oyuncuların aldığı süre ve görevler, hem de takımın attığı adım çok değerli. Oynadığımız son maçtaki o atmosfer, maçtan sonra iki kulübün sonuç ne olursa olsun bir araya gelebilmesi fair play adına önemliydi. Oyunun bu tarafını öne çıkarmak ve güzelleştirmek adına da çok büyük bir duruş sergilediler. Bu Bursa'ya çok güzel bir mesaj. Bu tip birliktelikleri kurmak kolay değildir. Önemli olan bu ortamı korumak ve zedelememek. Çok ütopik ya da uzak olduğunu düşünmüyorum ama keşke iki Bursa takımı olarak play-off'larda finale çıksak. Festival havasında kim kazanırsa, şampiyon olursa olsun kucaklaşacağı bir final atmosferi yaşasak."





