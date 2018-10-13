TOFAŞ, kaldığı yerden devam ediyor!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında TOFAŞ, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 73-61 yendi.Karşılıklı basketler başlayan karşılaşmada Weems, Kadji ve Garrett üçlüsünün hızlı hücumlarıyla skor üreten TOFAŞ, 5. dakikayı 8-4 önde kapattı. Bursa temsilcisinin bu oyununa Babic ve Holloway ile dış hücumlardan sayılar bularak karışılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, çeyreği 16-8 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan TOFAŞ, dengeli set hücumlarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve skorda 17-16 tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu baskıyı kıramayınca Bursa ekibi soyunma odasına da 32-26 önde gitti.Üçüncü çeyrekte boyalı alanı daha etkin kullanan TOFAŞ, Kadji ile bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 7 sayıya (39-32) yükseltti. Garrett ve Yiğit Arslan'ın etkili oyunuyla Bursa temsilcisi, final periyoduna 54-38 üstün girdi.Son periyotta seyirci desteğini de arkasına alarak iyi oyunu sürdüren TOFAŞ, karşılaşmadan 73-61 galip ayrıldı.TOFAŞ'ta Garrett ve Yiğit Arslan 17'şer sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 18 sayıyla oynayan Babic maçın en skorer ismi oldu.TOFAŞMehmet Keseratar, Semih Vural, Özge ŞentürkGarrett 17, Harper 7, Withey 11, Weems 4, Kadji 10, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 3, Yiğit Arslan 17, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin YaşarHolloway 16, Mehmet Yağmur, Kulig 9, Semih Erden 13, Babic 18, Sabahattin Can Göndür 3, Mert Gizir, Thompson 2, Minchev8-1632-2654-38