TOFAŞ, kaldığı yerden devam ediyor!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında TOFAŞ, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 73-61 yendi.
Karşılıklı basketler başlayan karşılaşmada Weems, Kadji ve Garrett üçlüsünün hızlı hücumlarıyla skor üreten TOFAŞ, 5. dakikayı 8-4 önde kapattı. Bursa temsilcisinin bu oyununa Babic ve Holloway ile dış hücumlardan sayılar bularak karışılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, çeyreği 16-8 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan TOFAŞ, dengeli set hücumlarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve skorda 17-16 tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu baskıyı kıramayınca Bursa ekibi soyunma odasına da 32-26 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte boyalı alanı daha etkin kullanan TOFAŞ, Kadji ile bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 7 sayıya (39-32) yükseltti. Garrett ve Yiğit Arslan'ın etkili oyunuyla Bursa temsilcisi, final periyoduna 54-38 üstün girdi.
Son periyotta seyirci desteğini de arkasına alarak iyi oyunu sürdüren TOFAŞ, karşılaşmadan 73-61 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta Garrett ve Yiğit Arslan 17'şer sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 18 sayıyla oynayan Babic maçın en skorer ismi oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Özge Şentürk
TOFAŞ: Garrett 17, Harper 7, Withey 11, Weems 4, Kadji 10, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 3, Yiğit Arslan 17, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 16, Mehmet Yağmur, Kulig 9, Semih Erden 13, Babic 18, Sabahattin Can Göndür 3, Mert Gizir, Thompson 2, Minchev
1. Periyot: 8-16
Devre: 32-26
3. Periyot: 54-38
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Karşılıklı basketler başlayan karşılaşmada Weems, Kadji ve Garrett üçlüsünün hızlı hücumlarıyla skor üreten TOFAŞ, 5. dakikayı 8-4 önde kapattı. Bursa temsilcisinin bu oyununa Babic ve Holloway ile dış hücumlardan sayılar bularak karışılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, çeyreği 16-8 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan TOFAŞ, dengeli set hücumlarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve skorda 17-16 tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu baskıyı kıramayınca Bursa ekibi soyunma odasına da 32-26 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte boyalı alanı daha etkin kullanan TOFAŞ, Kadji ile bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 7 sayıya (39-32) yükseltti. Garrett ve Yiğit Arslan'ın etkili oyunuyla Bursa temsilcisi, final periyoduna 54-38 üstün girdi.
Son periyotta seyirci desteğini de arkasına alarak iyi oyunu sürdüren TOFAŞ, karşılaşmadan 73-61 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta Garrett ve Yiğit Arslan 17'şer sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 18 sayıyla oynayan Babic maçın en skorer ismi oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Özge Şentürk
TOFAŞ: Garrett 17, Harper 7, Withey 11, Weems 4, Kadji 10, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 3, Yiğit Arslan 17, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 16, Mehmet Yağmur, Kulig 9, Semih Erden 13, Babic 18, Sabahattin Can Göndür 3, Mert Gizir, Thompson 2, Minchev
1. Periyot: 8-16
Devre: 32-26
3. Periyot: 54-38
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