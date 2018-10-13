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TOFAŞ, kaldığı yerden devam ediyor!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonun flaş takımı TOFAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 73-61 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Kaynak: AA
TOFAŞ, kaldığı yerden devam ediyor!
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13 Ekim 2018 22:55
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında TOFAŞ, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 73-61 yendi.

Karşılıklı basketler başlayan karşılaşmada Weems, Kadji ve Garrett üçlüsünün hızlı hücumlarıyla skor üreten TOFAŞ, 5. dakikayı 8-4 önde kapattı. Bursa temsilcisinin bu oyununa Babic ve Holloway ile dış hücumlardan sayılar bularak karışılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, çeyreği 16-8 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan TOFAŞ, dengeli set hücumlarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve skorda 17-16 tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu baskıyı kıramayınca Bursa ekibi soyunma odasına da 32-26 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte boyalı alanı daha etkin kullanan TOFAŞ, Kadji ile bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 7 sayıya (39-32) yükseltti. Garrett ve Yiğit Arslan'ın etkili oyunuyla Bursa temsilcisi, final periyoduna 54-38 üstün girdi.

Son periyotta seyirci desteğini de arkasına alarak iyi oyunu sürdüren TOFAŞ, karşılaşmadan 73-61 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Garrett ve Yiğit Arslan 17'şer sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 18 sayıyla oynayan Babic maçın en skorer ismi oldu.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Özge Şentürk

TOFAŞ: Garrett 17, Harper 7, Withey 11, Weems 4, Kadji 10, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 3, Yiğit Arslan 17, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 16, Mehmet Yağmur, Kulig 9, Semih Erden 13, Babic 18, Sabahattin Can Göndür 3, Mert Gizir, Thompson 2, Minchev

1. Periyot: 8-16

Devre: 32-26

3. Periyot: 54-38

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