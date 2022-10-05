TOFAŞ, İspanya deplasmanında kaybetti

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 75-72 kaybetti.

Haber; AA
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TOFAŞ, İspanya deplasmanında kaybetti
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05 Ekim 2022 00:24
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 75-72 yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 14-13 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına da 40-32 önde gitti.

UCAM Murcia'nın ikinci yarısına iyi başladığı maçta üçüncü çeyrek 56-56 beraberlikle tamamlandı. Çekişmeli geçen son periyotta daha etkili olan İspanyol ekibi, müsabakadan 75-72 galip ayrıldı.

TOFAŞ, gruptaki ikinci maçını 12 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ekibiyle yapacak.

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