TOFAŞ'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek TOFAŞ'ın rakibi, İspanya ekibi Lenovo Tenerife oldu.



İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde çekilen kurayla organizasyonun çeyrek final ve Dörtlü Final eşleşmeleri belirlendi.



Turnuvada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:



Lenovo Tenerife (İspanya) - TOFAŞ (Türkiye)



Telekom Baskets Bonn (Almanya) - Peristeri (Yunanistan)



UCAM Murcia (İspanya) - MHP RIESEN (Almanya)



Unicaja (İspanya) - Promitheas Patras (Yunanistan)



- Maçlar 2 Nisan'da başlayacak



Organizasyonda çeyrek final maçları, 2 Nisan'da başlayacak.



Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



Lenovo Tenerife-TOFAŞ eşleşmesinde ev sahibi avantajı, İspanya ekibinde olacak. İlk maça deplasmanda çıkacak TOFAŞ, ikinci karşılaşmada rakibini Bursa'da konuk edecek. Gerekmesi halinde üçüncü müsabaka da İspanya'da oynanacak.



- Dörtlü Final, Belgrad'da düzenlenecek



Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 2024 Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak.



Belgrad Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu, 26-28 Nisan'da gerçekleştirilecek.



TOFAŞ, çeyrek final serisinde Lenovo Tenerife'yi elemesi halinde Dörtlü Final'in yarı final ayağında Telekom Baskets Bonn-Peristeri eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.





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