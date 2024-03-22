TOFAŞ'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek TOFAŞ, İspanya ekibi Lenovo Tenerife ile eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TOFAŞ'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2024 16:00
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek TOFAŞ'ın rakibi, İspanya ekibi Lenovo Tenerife oldu.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde çekilen kurayla organizasyonun çeyrek final ve Dörtlü Final eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvada çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Lenovo Tenerife (İspanya) - TOFAŞ (Türkiye)

Telekom Baskets Bonn (Almanya) - Peristeri (Yunanistan)

UCAM Murcia (İspanya) - MHP RIESEN (Almanya)

Unicaja (İspanya) - Promitheas Patras (Yunanistan)

- Maçlar 2 Nisan'da başlayacak

Organizasyonda çeyrek final maçları, 2 Nisan'da başlayacak.

Üç karşılaşma üzerinden oynanacak eşleşmelerde iki galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Lenovo Tenerife-TOFAŞ eşleşmesinde ev sahibi avantajı, İspanya ekibinde olacak. İlk maça deplasmanda çıkacak TOFAŞ, ikinci karşılaşmada rakibini Bursa'da konuk edecek. Gerekmesi halinde üçüncü müsabaka da İspanya'da oynanacak.

- Dörtlü Final, Belgrad'da düzenlenecek

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 2024 Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Belgrad Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu, 26-28 Nisan'da gerçekleştirilecek.

TOFAŞ, çeyrek final serisinde Lenovo Tenerife'yi elemesi halinde Dörtlü Final'in yarı final ayağında Telekom Baskets Bonn-Peristeri eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery