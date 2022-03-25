TOFAŞ'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen TOFAŞ'ın rakibi, Lenovo Tenerife oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
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25 Mart 2022 15:10
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Türk temsilcisi TOFAŞ'ın rakibi, Lenovo Tenerife oldu.

İlk maçına deplasmanda çıkacak TOFAŞ, turu geçmesi halinde ise yarı finalde Hapoel U-NET Holon ile SIG Strasbourg arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final maçları, 5 Nisan'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımlar, 6-8 Mayıs'ta Bilbao'da düzenlenecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Kupada eşleşmeler şu şekilde:

BAXI Manresa (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)

Lenovo Tenerife (İspanya) - TOFAŞ (Türkiye)

Hapoel U-NET Holon (İsrail) - SIG Strasbourg (Fransa)

U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

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