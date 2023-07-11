TOFAŞ, Hırvat oyuncu Zeljko Sakic'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Zeljko Sakic'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TOFAŞ, Hırvat oyuncu Zeljko Sakic'i kadrosuna kattı
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11 Temmuz 2023 18:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Hırvat uzun forvet Zeljko Sakic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, geçen sezon Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys'de forma giyen 35 yaşındaki Sakic ile anlaşma sağladı.

Hırvat oyuncu, Litvanya Ligi'nde 32 maçta, 7,2 sayı, 3,3 ribaund ortalamaları yakaladı.

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