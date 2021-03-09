TOFAŞ, Hapoel engeline takıldı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda TOFAŞ, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit'e 93-81 yenildi.



Maça etkili başlayan TOFAŞ, 5. dakikayı 12-6 önde geçti. Harris ile etkili olan İsrail ekibine karşı boyalı alanda üstünlüğünü koruyan Bursa temsilcisi, hücumda da etkili olunca ilk periyodu 25-17'lik skor avantajıyla tamamladı.



İkinci periyoda McGee ve Johnson'un sayılarıyla başlayan Hapoel Unet-Credit, Miles'ın da skora katkısıyla 14. dakikada ilk defa öne geçti: 29-30. Bu bölümde savunmada sorunlar yaşayan TOFAŞ'ın zaaflarını iyi değerlendiren İsrail ekibi, pota altında daha etkili olarak 7 sayılık fark yakaladı: 31-38. Molanın ardından toparlanan TOFAŞ, farkı eritti ve soyunma odasına 45-45'lik eşitlikle gitti.



İkinci yarıda da iki ekibin skorer performansı devam etti. Miles'ın çizgi gerisinden isabeti sonrası Johnson'ın da üç sayılık basketiyle bir anda ritim bulan Hapoel Unet-Credit, 22. dakikada farı 8'e çıkardı: 45-53. TOFAŞ'ın geriden gelme çabalarına, Miles ve Harris'in sayılarıyla cevap veren İsrail ekibi, son periyoda da 72-68 üstün girdi.



Son periyoda iyi başlayamayan TOFAŞ, bir türlü dilediği savunma sertliğine de ulaşamadı. Kolay sayılar bulan İsrail ekibi, Harris'in sayılarıyla bu kez 34. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 70-81. Zubcic ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla direnen TOFAŞ, Harris'i durdurmakta zorluk çekince, parkeden de 93-81 mağlup ayrıld



