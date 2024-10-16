TOFAŞ, Güney Kıbrıs'ta farklı kazandı

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK takımını 96-69 yendi.
Larnaka kentinde oynanan maçın ilk periyodunu 27-20 öne tamamlayan TOFAŞ, ikinci çeyrekte farkı çift haneye taşıdı ve soyunma odasına 52-36 üstün gitti.
Final periyoduna 75-56'lık skor avantajıyla giren TOFAŞ, parkeden 96-69 galip ayrıldı.
Öte yandan, ikinci yarının başında potanın kırılması nedeniyle karşılaşma bir süre durdu.
Grupta 2'de 2 yapan TOFAŞ, üçüncü maçında Almanya'nın Lowen Braunschweig takımını konuk edecek.
Larnaka kentinde oynanan maçın ilk periyodunu 27-20 öne tamamlayan TOFAŞ, ikinci çeyrekte farkı çift haneye taşıdı ve soyunma odasına 52-36 üstün gitti.
Final periyoduna 75-56'lık skor avantajıyla giren TOFAŞ, parkeden 96-69 galip ayrıldı.
Öte yandan, ikinci yarının başında potanın kırılması nedeniyle karşılaşma bir süre durdu.
Grupta 2'de 2 yapan TOFAŞ, üçüncü maçında Almanya'nın Lowen Braunschweig takımını konuk edecek.