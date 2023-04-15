TOFAŞ, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde İsrail takımı Hapoel Jerusalem'i eleyen TOFAŞ, finale yükseldi.



TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları mücadele ediyor.



Turnuvada 5'te 5 yapan TOFAŞ, yarı finalde karşılaştığı İsrail takımı Hapoel Jerusalem'i 81-63'lük skorla eleyerek finale yükseldi.



Diğer yarı final mücadelesinde ise Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel, Rytas'ı eleyerek finale çıktı.



TOFAŞ ile Igokea M:Tel, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.



TOFAŞ Spor Salonu'nda bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:



Basketball Academy Nymburk: 72 - Bnei Herzliya: 78



UCAM Murcia Coc Oftalmologia: 60 - Porsche BBA Ludwigsburg: 73



Lenovo Tenerife: 77 - Oostende Coretec Basketball Academy: 76



Igokea M:Tel: 76 - Rytas: 72



TOFAŞ: 81 - Hapoel Jerusalem: 63





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