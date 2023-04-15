TOFAŞ, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde İsrail takımı Hapoel Jerusalem'i eleyen TOFAŞ, finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
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15 Nisan 2023 01:17
Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde İsrail takımı Hapoel Jerusalem'i eleyen TOFAŞ, finale yükseldi.

TOFAŞ Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları mücadele ediyor.

Turnuvada 5'te 5 yapan TOFAŞ, yarı finalde karşılaştığı İsrail takımı Hapoel Jerusalem'i 81-63'lük skorla eleyerek finale yükseldi.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Bosna Hersek temsilcisi Igokea M:Tel, Rytas'ı eleyerek finale çıktı.

TOFAŞ ile Igokea M:Tel, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'nda bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Basketball Academy Nymburk: 72 - Bnei Herzliya: 78

UCAM Murcia Coc Oftalmologia: 60 - Porsche BBA Ludwigsburg: 73

Lenovo Tenerife: 77 - Oostende Coretec Basketball Academy: 76

Igokea M:Tel: 76 - Rytas: 72

TOFAŞ: 81 - Hapoel Jerusalem: 63

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