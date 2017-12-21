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TOFAŞ, Fransa'da direnemedi!

ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. haftada TOFAŞ deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL'e 84-74 yenildi.

Kaynak: AA
TOFAŞ, Fransa'da direnemedi!
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21 Aralık 2017 00:10
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL'e 84-74 mağlup oldu. 

Bu sonuçla TOFAŞ grupta 5. kez mağlup olurken, ASVEL 6. galibiyetini aldı. 

İlk çeyreği 23-22 önde kapatan TOFAŞ, soyunma odasına 44-37 geride gitti.

Üçüncü periyodu 59-57 geride kapatan Bursa temsilcisi, müsabakadan 84-74 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 17 sayıyla TOFAŞ'tan Crocker olurken, ev sahibi ekipten Lighty 15 sayı ürett

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