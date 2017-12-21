TOFAŞ, Fransa'da direnemedi!

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL'e 84-74 mağlup oldu.
Bu sonuçla TOFAŞ grupta 5. kez mağlup olurken, ASVEL 6. galibiyetini aldı.
İlk çeyreği 23-22 önde kapatan TOFAŞ, soyunma odasına 44-37 geride gitti.
Üçüncü periyodu 59-57 geride kapatan Bursa temsilcisi, müsabakadan 84-74 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 17 sayıyla TOFAŞ'tan Crocker olurken, ev sahibi ekipten Lighty 15 sayı ürett
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bu sonuçla TOFAŞ grupta 5. kez mağlup olurken, ASVEL 6. galibiyetini aldı.
İlk çeyreği 23-22 önde kapatan TOFAŞ, soyunma odasına 44-37 geride gitti.
Üçüncü periyodu 59-57 geride kapatan Bursa temsilcisi, müsabakadan 84-74 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 17 sayıyla TOFAŞ'tan Crocker olurken, ev sahibi ekipten Lighty 15 sayı ürett
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın