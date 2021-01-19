TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kaldı

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, 6'ncı ve son maçında deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımını 103-97'yi yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; tofasspor.com
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TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kaldı
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19 Ocak 2021 23:13
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, 6'ncı ve son maçında deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımını 103-97 yenerek play-off'lara kaldı.

Çekya'nın Nymburk kentindeki CEZ Sportovni Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-26 önde geçen ERA Nymburk, devre arasına 57-52 üstünlükle girdi.

Başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü çeyrekte etkili bir oyun sergileyen TOFAŞ, final periyoduna 79-78 önde gitti.

Son bölümde de iyi oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, karşılaşmayı 103-97'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla dördüncü galibiyetini alan TOFAŞ, B Grubu'nu lider olarak tamamladı ve play-off'lara yükseldi.



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