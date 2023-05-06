TOFAŞ evinde Daçka'yı 94 sayı ile geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Orhun Ene'nin ekibi TOFAŞ ile Selçuk Ernak'ın yönetimindeki Darüşşafaka karşı karşıya geldi.



Tofaş Nilüfer Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi TOFAŞ 94-93 kazandı ve play-off yolunda önemli bir adım atmış oldu.



TOFAŞ'ta Rob Gray 20 sayı ile yıldızlaşırken, Darüşşafaka'da Gabriel Olaseni'nin 22 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.



Ligin bir sonraki maç haftasında TOFAŞ deplasmanda Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşırken, Darüşşafaka evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.





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