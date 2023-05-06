TOFAŞ evinde Daçka'yı 94 sayı ile geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ evinde Darüşşafaka'yı 94-93 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; tofasspor.com
Abone Ol
TOFAŞ evinde Daçka'yı 94 sayı ile geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2023 17:25
Son güncelleme 06 Mayıs 2023 17:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Orhun Ene'nin ekibi TOFAŞ ile Selçuk Ernak'ın yönetimindeki Darüşşafaka karşı karşıya geldi.

Tofaş Nilüfer Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi TOFAŞ 94-93 kazandı ve play-off yolunda önemli bir adım atmış oldu.

TOFAŞ'ta Rob Gray 20 sayı ile yıldızlaşırken, Darüşşafaka'da Gabriel Olaseni'nin 22 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.

Ligin bir sonraki maç haftasında TOFAŞ deplasmanda Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşırken, Darüşşafaka evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery