TOFAŞ, Estonya'da sonunu getiremedi

TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. maçında Kalev-Cramo'ya 72-70 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; tofasspor.com
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TOFAŞ, Estonya'da sonunu getiremedi
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22 Aralık 2021 00:04
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu altıncı ve son maçında TOFAŞ, Estonya'da Kalev-Cramo'ya 72-70 yenildi.

Daha önce grup lideri olarak son 16'ya kalmayı garantileyen TOFAŞ, ikinci yenilgisini aldı. Grubu sonuncu tamamlayan Kalev-Cramı ise ikinci galibiyetini elde etti.

Estonya'nın başkenti Talinn'deki Saku Suurhall Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-15 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte öne geçmeyi başaran TOFAŞ, final periyoduna 54-52'lik üstünlükler girdi. Kalev-Cramo, bitime 1 saniye kala Silas Melson'un serbest atıştan bulduğu sayılarla 72-70 öne geçti. Son topta TOFAŞ adına Tomislav Zubcic isabet bulamadı ve Estonya temsilcisi maçı 72-70 kazandı.


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