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TOFAŞ, Eskişehir önünde zorlansa da kazandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Eskişehir Basket'i 73-69 mağlup etti.

Kaynak: AA
TOFAŞ, Eskişehir önünde zorlansa da kazandı!
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29 Nisan 2018 23:32
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ, Eskişehir Basket'i 73-69 yendi.

Karşılaşmaya Baron ve Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla başlayan Eskişehir Basket, Duncan ve Ayres'in etkili oyunuyla ilk çeyreği 19-14 önde bitirdi.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Savunma sertliğini arttıran TOFAŞ, Owens ve Morgan'ın turnikeleriyle 15. dakikada skoru eşitledi: 25-25. Kalan dakikalarda hücumları iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 38-33 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan konuk ekip, Ayres ve Duncan ikilisinin isabetleriyle 24. dakikada skoru (40-40) eşitledi. TOFAŞ, karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son bölümünde uzun oyuncularının basketleriyle final periyoduna 51-49 üstün girdi.

Son çeyreğe etkili giren Eskişehir Basket, Baron ve Doğan Şenli'nin sayılarıyla 32. dakikada öne geçti: 51-53. Maçın 38. dakikasına kadar iki takım birbirine üstünlük sağlayamazken, son bölümde dış atışlardan yüksek yüzde tutturan TOFAŞ, karşılaşmadan 73-69 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker

TOFAŞ: Crocker 8, Mejia 13, Henry 10, Owens 7, Kadji 7, Morgan 15, Barış Ermiş 11, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar 2

Eskişehir Basket: Ayres 8, Baron 8, Duncan 15, Buğrahan Tuncer 8, Caner Erdeniz, Berkay Candan, Yunus Emre Sonsırma, Marshall 8, Kravtsov 17, Doğan Şenli 5

1. Periyot: 14-19

Devre: 38-33

3. Periyot: 51-49

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