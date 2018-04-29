TOFAŞ, Eskişehir önünde zorlansa da kazandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında TOFAŞ, Eskişehir Basket'i 73-69 yendi.



Karşılaşmaya Baron ve Buğrahan Tuncer'in sayılarıyla başlayan Eskişehir Basket, Duncan ve Ayres'in etkili oyunuyla ilk çeyreği 19-14 önde bitirdi.



İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Savunma sertliğini arttıran TOFAŞ, Owens ve Morgan'ın turnikeleriyle 15. dakikada skoru eşitledi: 25-25. Kalan dakikalarda hücumları iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 38-33 üstün gitti.



Üçüncü periyoda iyi başlayan konuk ekip, Ayres ve Duncan ikilisinin isabetleriyle 24. dakikada skoru (40-40) eşitledi. TOFAŞ, karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son bölümünde uzun oyuncularının basketleriyle final periyoduna 51-49 üstün girdi.



Son çeyreğe etkili giren Eskişehir Basket, Baron ve Doğan Şenli'nin sayılarıyla 32. dakikada öne geçti: 51-53. Maçın 38. dakikasına kadar iki takım birbirine üstünlük sağlayamazken, son bölümde dış atışlardan yüksek yüzde tutturan TOFAŞ, karşılaşmadan 73-69 galip ayrıldı.



