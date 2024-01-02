TOFAŞ deplasmanda kazandı avantajı kaptı

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu 32 sayı farkla 95-63 yendi.
PAOK Spor Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyoduna iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 27-12 önde tamamladı. İkinci periyotta etkinliğini sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 27 sayı farkla 53-26 önde gitti.
Üçüncü ve dördüncü periyotta da üstünlüğü bırakmayan TOFAŞ, mücadeleyi 32 sayı farkla 95-63 kazanarak, son 16 turu için avantaj elde etti.
Mücadelenin rövanşı, 9 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
Eşleşmede, iki galibiyete ulaşan ekip, organizasyonda son 16 turu vizesi alacak.
PAOK Spor Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyoduna iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 27-12 önde tamamladı. İkinci periyotta etkinliğini sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 27 sayı farkla 53-26 önde gitti.
Üçüncü ve dördüncü periyotta da üstünlüğü bırakmayan TOFAŞ, mücadeleyi 32 sayı farkla 95-63 kazanarak, son 16 turu için avantaj elde etti.
Mücadelenin rövanşı, 9 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
Eşleşmede, iki galibiyete ulaşan ekip, organizasyonda son 16 turu vizesi alacak.
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