TOFAŞ deplasmanda kazandı avantajı kaptı

Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında TOFAŞ deplasmanda PAOK mateco'yu 95-63 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ deplasmanda kazandı avantajı kaptı
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02 Ocak 2024 23:57
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu 32 sayı farkla 95-63 yendi.

PAOK Spor Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyoduna iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 27-12 önde tamamladı. İkinci periyotta etkinliğini sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 27 sayı farkla 53-26 önde gitti.

Üçüncü ve dördüncü periyotta da üstünlüğü bırakmayan TOFAŞ, mücadeleyi 32 sayı farkla 95-63 kazanarak, son 16 turu için avantaj elde etti.

Mücadelenin rövanşı, 9 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmede, iki galibiyete ulaşan ekip, organizasyonda son 16 turu vizesi alacak.

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