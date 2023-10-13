TOFAŞ deplasmanda Homesley ile kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 97-93 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Hüseyin Çelik, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz, Bleijenbergh 19, Pecarski 2, Lomazs 31, Oturu 24, Hudson 14, Ömer Yasir Küçük, Alihan Demir, Çağatay Özkan 3,
TOFAŞ: Winston 14, Homesley 22, Ege Demir 12, Obrien 13, Maye 9, Özgür Cengiz 11, Tevfik Akdamar, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 6, Sakic 7
1. Periyot: 27-33
Devre: 48-59
3. Periyot: 72-74
Beş faulle çıkanlar: 34.82 Hudson (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 38.81 Winston, 39.56 Sakic (TOFAŞ)
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Hüseyin Çelik, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz, Bleijenbergh 19, Pecarski 2, Lomazs 31, Oturu 24, Hudson 14, Ömer Yasir Küçük, Alihan Demir, Çağatay Özkan 3,
TOFAŞ: Winston 14, Homesley 22, Ege Demir 12, Obrien 13, Maye 9, Özgür Cengiz 11, Tevfik Akdamar, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 6, Sakic 7
1. Periyot: 27-33
Devre: 48-59
3. Periyot: 72-74
Beş faulle çıkanlar: 34.82 Hudson (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 38.81 Winston, 39.56 Sakic (TOFAŞ)