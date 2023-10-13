TOFAŞ deplasmanda Homesley ile kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında TOFAŞ deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ deplasmanda Homesley ile kazandı
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13 Ekim 2023 21:45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 97-93 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Hüseyin Çelik, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Berke Aygündüz, Bleijenbergh 19, Pecarski 2, Lomazs 31, Oturu 24, Hudson 14, Ömer Yasir Küçük, Alihan Demir, Çağatay Özkan 3,

TOFAŞ: Winston 14, Homesley 22, Ege Demir 12, Obrien 13, Maye 9, Özgür Cengiz 11, Tevfik Akdamar, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 6, Sakic 7

1. Periyot: 27-33

Devre: 48-59

3. Periyot: 72-74

Beş faulle çıkanlar: 34.82 Hudson (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 38.81 Winston, 39.56 Sakic (TOFAŞ)

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