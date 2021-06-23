TOFAŞ, Bülent Hamza Çelik ile profesyonel sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, altyapısında oynayan ve Ümit Milli Takım forması giyen Bülent Hamza Çelik ile profesyonel sözleşme imzaladı.



Mavi-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşında ve 2,11 metre boyundaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.



Basketbol kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da başlayan, 2019'da TOFAŞ altyapısına transfer olan Bülent Hamza, son 2 sezon TOFAŞ BGL Genç Takımı'nda oynadı.



Uzun forvet pozisyonunda görev yapan Bülent Hamza Çelik, son olarak 19 Yaş Altı Genç Milli Takımı'na ve 20 Yaş Altı Ümit Milli Takımı'na davet edildi.



