TOFAŞ bir transferi daha duyurdu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Cassius Winston'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen 25 yaşındaki Winston ile anlaşma sağlandı.
Winston, Bayern Münih formasıyla geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 29 karşılaşmada 11 sayı, 2,1 ribaunt ve 3,4 asist ortalaması yakaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen 25 yaşındaki Winston ile anlaşma sağlandı.
Winston, Bayern Münih formasıyla geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 29 karşılaşmada 11 sayı, 2,1 ribaunt ve 3,4 asist ortalaması yakaladı.