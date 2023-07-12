TOFAŞ bir transferi daha açıkladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li uzun forvet Luke Maye'yi transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.



Bursa temsilcisi, geçen sezon İspanya'nın Coviran Granada takımında forma giyen 26 yaşındaki Maye ile anlaşma sağladı.



ABD'li oyuncu, İspanya Ligi'nde 24 maçta, 10,7 sayı ve 6,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.



