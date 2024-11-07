TOFAŞ, Avrupa'da 5'te 5 yaptı!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK takımını 93-61 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TOFAŞ, Avrupa'da 5'te 5 yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2024 00:03
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın A Grubu 5. haftasında TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Petrolina AEK takımını 93-61 mağlup etti.

Bu sonuçla TOFAŞ 5'inci galibiyetini alarak grubunda liderliğini sürdürürken, Petrolina AEK ise 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

TOFAŞ: Reed 12, Özgür Cengiz 5, Perez 12, Trifunovic 3, Yiğitcan Saybir 4, Demircan Demir 7, Tolga Geçim 4, Berk Demir 9, Cem Küçüközkan 7, O'Brien 11, Bankston 17, Ali Taşkın 2

Petrolina AEK: Hollingsworth 14, Bell 3, Simitzis 6, Giannaras 6, Nottage 8, Sizopoulos 6, Stylianou, Loizides 2, Bejjani, Panteli, Gresham 16

1. Periyot: 18-13

Devre: 46-39

3. Periyot: 69-51

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery