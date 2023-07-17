TOFAŞ, Austin Wiley'i transfer etti

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Austin Wiley'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TOFAŞ, Austin Wiley'i transfer etti
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17 Temmuz 2023 16:54
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li pivot Austin Wiley'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu transfer çalışmalarının devam ettiği ve bu kapsamda geçen sezon Litvanya'nın Neptunas Klaipeda takımında forma giyen 24 yaşındaki Wiley ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

ABD'li basketbolcu, geçen sezon Litvanya Ligi'nde 23 maçta 10,9 sayı ve 8,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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