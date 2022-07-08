TOFAŞ, aradığı uzun forveti buldu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Nijeryalı uzun forvet Suleiman Braimoh'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre yabancı transferde daha önce şutör gard Rob Gray ve pivot Boubacar Toure ile sözleşme imzalanırken son olarak İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'de forma giyen Nijeryalı Suleiman Braimoh ile de anlaşma sağlandı.



Son 2 sezonda Hapoel Jerusalem formasıyla hem İsrail Ligi'nde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) oynayan basketbolcu, 2021-2022 sezonunda, sezona başlangıç yaptığı Hereda San Pablo Burgos formasıyla İspanya Ligi'nde 10 maçta 7.7 sayı-3.5 ribaund, BCL'de 4 maçta 7 sayı, 1.8 ribaund, 1.3 asist, Kasım 2021'den itibaren ise Hapoel Jerusalem'de İsrail Ligi'nde 27 maçta 14.1 sayı, 6 ribaund, 2.2 asist, BCL'de 5 maçta 14.6 sayı, 5.8 ribaund, 1.4 asist ortalamalarını sergiledi.



Nijerya Milli Takımı forması da giyen 1989 doğumlu ve 2.03 cm boyundaki Suleiman Braimoh, forvet pozisyonunda görev yapıyor.





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