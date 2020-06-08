TOFAŞ, ABD'de oynayan basketbolcu Alihan Demir'i transfer etti!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, ABD'de forvet pozisyonunda oynayan basketbolcu Alihan Demir'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TOFAŞ, ABD'de oynayan basketbolcu Alihan Demir'i transfer etti!
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08 Haziran 2020 18:56
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) ekiplerinden Minnesota Üniversitesi takımından Alihan Demir'i kadrosuna kattı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bursa temsilcisi, 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki forvetle sözleşme imzaladı.

Basketbola Ankara'da başlayan ve altyapı eğitiminin bir bölümünü Ankara Eryaman TOFAŞ Basketbol Okullarında alan Alihan Demir, 2019-2020 sezonunda NCAA'da Minnesota Üniversitesi formasıyla çıktığı 31 maçta 7,1 sayı, 5 ribaunt ve 1,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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