TOFAŞ 7'de 7 ile zirvede

TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 107-99 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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TOFAŞ 7'de 7 ile zirvede
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17 Kasım 2024 18:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 107-99 mağlup etti.

TOFAŞ, bu sonuçla 7'de 7 yaparak liderlik koltuğuna yükseldi. Petkim ise 4. mağlubiyetini aldı.
 Hakemler: Kerem Baki, Serdal Ünal, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Reed 11, Perez 16, Yiğitcan Saybir 12, Tolga Geçim 11, Pasecniks 8, Trifunovic 15, Berk Demir 6, Cem Küçüközkan, Obrien 14, Bankston 14

Aliağa Petkimspor: Russell 6, Tyree 31, Yavuz Gültekin 3, Aldridge 9, Salinas 17, Van Beck 27, Wright, Troy Selim Şav 6, Karahan Tuan Efeoğlu

1. Periyot: 28-22

Devre: 49-44

3. Periyot: 75-68

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