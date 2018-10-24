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TOFAŞ, 3 yenilgisini aldı

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. maçıdna TOFAŞ, Limoges'a 89-81 mağlup oldu.

Kaynak: AA
TOFAŞ, 3 yenilgisini aldı
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24 Ekim 2018 01:33
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Limoges'a 89-81 yenildi.

Limoges kentindeki Beaublanc Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 21-17 üstün tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren ev sahibi takım, soyunma odasına 48-37 önde gitti.

TOFAŞ, üçüncü çeyreğini 67-60 geride kapattığı karşılaşmada salondan 89-81 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Limoges formasıyla 23 sayı kaydeden Isaiah Miles olurken, TOFAŞ'ta Diante Garrett 19 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla TOFAŞ, grupta 3. mağlubiyetini yaşarken, ev sahibi ekip 2. galibiyetini aldı.

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