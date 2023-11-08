Todor Nedelev: "Kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum"

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Ludogorets'in tecrübeli oyuncularından Todor Nedelev, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Todor Nedelev: 'Kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum'
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08 Kasım 2023 15:27
Son güncelleme 08 Kasım 2023 15:28
Ludogorets'in tecrübeli oyuncularından Todor Nedelev, karşılaşma öncesinde kendisini hazır hissettiğini belirtti.

Takımın kendisini çok iyi karşıladığını ve ekibe alıştığını anlatan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe maçında oyunda olup olmayacağıma hoca karar verecek. Ben kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum. İstanbul'da pozisyonlar yakaladık. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama en iyi sonucu almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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