Todor Nedelev: 'Kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum'

Ludogorets'in tecrübeli oyuncularından Todor Nedelev, karşılaşma öncesinde kendisini hazır hissettiğini belirtti.
Takımın kendisini çok iyi karşıladığını ve ekibe alıştığını anlatan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe maçında oyunda olup olmayacağıma hoca karar verecek. Ben kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum. İstanbul'da pozisyonlar yakaladık. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama en iyi sonucu almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın kendisini çok iyi karşıladığını ve ekibe alıştığını anlatan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe maçında oyunda olup olmayacağıma hoca karar verecek. Ben kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum. İstanbul'da pozisyonlar yakaladık. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe çok iyi bir takım ama en iyi sonucu almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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