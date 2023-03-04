TOD TV televizyondan nasıl izlenir? TOD TV Smart TV'de var mı, nasıl bağlanır?

Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'in ertelenen 24 ve 25. hafta maçları, 3-13 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak. Bu tarihler arasında hem mevcut üyeler hem de TOD'a yeni üye olan herkes 24 ve 25. hafta Süper Lig maçlarını ücretsiz olarak izleyebilecek.



Süper Lig maçlarının yanı sıra söz konusu dönem boyunca üyeler; ödüllü filmler, popüler diziler ve daha fazlasından oluşan eğlence içeriklerine de ücretsiz erişim sağlayabileyecek.



