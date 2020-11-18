Tobias Linderoth, 3. Lig'e gitti

Galatasaray tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Tobias Linderoth, İsveç 3. Lig ekibine teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Tobias Linderoth, 3. Lig'e gitti
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18 Kasım 2020 19:00
Galatasaray'ın sakatlıklar nedeniyle sadece 14 maçta oynatabildiği eski oyuncularından Tobias Linderoth, İsveç 3. Lig ekiplerinden Skövde AIK'nın teknik direktörü oldu.

Elfsborg'ta alt yaş kategorilerinde teknik direktör olarak görev yapan İsveçli teknik adam, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun süre futbola ara vermişti.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'dan sonra futbola devam edemeyen Linderoth, sarı-kırmızılı takımdaki günlerini "Sihir gibiydi ama benim sonum oldu" diye aktarmıştı.

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