Tobias Harris, Philadelphia'ya takaslandı!

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LA Clippers'ın, Tobias Harris'i Philadelphia 76ers'a gönderen bir takas için anlaştığı açıklandı.Joel Embiid, Ben Simmons ve Jimmy Butler'ın yanına katılacak olan Harris'in alınma sebebinin, 76ers'ın Doğu Konferansı liderliğini korumasında önemli bir adım atmak ve bu sezon sonunda serbest kalacak Butler'ın durumunun kesinsizliği karşısında B planlarına sahip olmak istemesi olduğu söylendi.Sixers, çaylak guard Landry Shamet'i, Philadelphia'nın 2020 korumalı ilk tur draft hakkı ve Miami Heat'ten gelen korumasız 2021 ilk tur draft hakkı dahil, Clippers'a geleceğinden önemli bir bedel ödedi.Sixers ayrıca Wilson Chandler ve Mike Muscala ile 2021 ve 2023 ikinci tur draft haklarını da Clippers'a (Detroit Pistons'dan gelen) gönderdi. Boban Marjanovic ve Mike Scott da Sixers'ın yolunu tuttu.Clippers'ın, Los Angeles marketine gelmek isteyen yıldızları kendilerine çekmek adına bu hamleleri yaptığı ve bunun temellerini, aldıkları draft haklarıyla attıkları söylendi.Harris, ortalama 20.7 sayı ve 7.9 ribaund ile oynuyor ve kariyerindeki en iyi NBA sezonunu geçiriyor.