TMVFL milli karması hazırlık maçı yaptı

Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen "Devlet Günü" vesilesiyle düzenlenen dostluk maçında, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) milli karması, Bosna Hersek'in veteranlar kulübü Master Bosna'yı 4-2 mağlup etti.



Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadı'nda oynanan dostluk karşılaşması öncesinde TMVFL yetkililerine, Bosna Hersekli yetkililer tarafından plaket takdim edildi ve iki takım futbolcuları hatıra fotoğrafı çektirdi.



İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan maç kar yağışı altında devam etti. Mücadeleyi, TMVFL milli karması 4-2 kazandı.





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