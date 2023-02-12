TMOK, vefat eden sporcular için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden sporcular için başsağlığı mesajı yayımladı.



TMOK'tan yapılan açıklamada, binlerce insanın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, "Çok sayıda sporcumuz, antrenörümüz, teknik ekip üyemiz, idarecimiz, hakemimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcularımızın vefatlarının hüznünü de derinden hissediyoruz. Her birisine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Yaralarımızı birlikte sarma sürecinde sporcularımızın ve Türk sporunun paydaşlarının yanında olmayı sürdüreceğiz." denildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ