TMOK Fair Play Ödülü TCF Başkanı Çelen'in!

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e TMOK Fair Play Büyük Ödülü verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TMOK Fair Play Ödülü TCF Başkanı Çelen'in!
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27 Aralık 2021 13:27
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e 2020 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Büyük Ödülü verildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcıları Remzi Yılmaz ve Prof. Dr. Gülfem Sezen Balçıkanlı ile Fair Play Komisyonu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Yıldıran federasyonu ziyaret etti.

Ziyarette Çelen'e 2020 TMOK Fair Play Büyük Ödülü takdim edildi.

Prof. Dr. İbrahim Yıldıran, ödülü Suat Çelen'e vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu ödülü sporculuğuyla ve spor adamlığıyla ziyadesiyle hak etti." ifadesini kullandı.

Suat Çelen ise sözlerinden ötürü Yıldıran'a teşekkür ederek, "Milli Olimpiyat Komitesi üyesi olarak, hem Prof. Dr. İbrahim Yıldıran hocamdan, hem de aynı zamanda sınıf arkadaşım olan Prof. Dr. Gülfem Sezen Balçıkanlı hocamdan bu hediyeyi almaktan büyük bir onur ve mutluluk duydum." değerlendirmesini yaptı.


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