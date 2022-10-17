TMOK Fair Play Komisyonu, yeni dönemde yapacağı organizasyonları duyurdu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, 2022-2023 döneminde gerçekleştireceği organizasyonları duyurdu.



TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ile başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ve Sevim Güllü, Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısında yeni dönemde yapılacak organizasyonlarla ilgili bilgi verdi.



Erdoğan Arıpınar, Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi'yle bugüne kadar 64 ildeki 62 üniversiteyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Allah kısmet ederse bunu 81 ile çıkaracağız. Önümüzdeki dönemde ekiplerimiz 4 ili daha ziyaret edecek ve kervanımız yoluna devam edecek. Ekibimizin içinde yeni arkadaşlarımız olacak. Milli sporcularımız yer alacak." diye konuştu.



Fair play olgusunu topluma açtıklarını ve bu çerçevede bir proje başlattıklarını aktaran Arıpınar, "Bu şöyle oluyor, bize müracaat ettiğiniz zaman sizi fair play konusunda bilgilendiriyoruz. Ayrıca küçük bir sınav yapıyoruz. Bu 10 sorulu bir sınav. Bu soruların 5'ine doğru cevap verene sertifika veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Başka projeleri de olduğunu dile getiren Arıpınar, "Tüm çalışmalarımızı ülkemizin gençliğine ve ruh yapısına hizmet etmek amacıyla yapıyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız." şeklinde görüş belirtti.



Remzi Yılmaz da yeni dönemde yeni bir yarışma düzenleyeceklerini belirterek, "Bu dönemde kısa film yarışması düzenliyoruz. Bunun ödül miktarını da yükselttik. Birincilik ödülünü 25, ikincilik ödülünü 15 ve üçüncülük ödülünü 10 bin liraya yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.



Sevim Güllü de Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.





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