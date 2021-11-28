TMOK Başkanı Uğur Erdener yeniden ASOIF asbaşkanı

2017'den beri Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliğinde Asbaşkan olarak görev yapan TMOK Başkanı Erdener, bu göreve yeniden seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TMOK Başkanı Uğur Erdener yeniden ASOIF asbaşkanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2021 13:45
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliğinin (ASOIF) asbaşkanlık görevine yeniden seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, Başkanı Erdener, ASOIF'in son konsey toplantısında yeniden ASOIF Asbaşkanlığına getirldi. 2014'ten bugüne ASOIF Konseyinde üye ve 2017'den beri de asbaşkan olarak görev yapan Prof. Dr. Uğur Erdener, bu görevini 2021-2025 döneminde de devam ettirecek.

Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Başkanlığı ve ASOIF Asbaşkanlığı görevlerinin yanı sıra Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve IOC Tıp ve Bilim Komisyonu Başkanı, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Uluslararası Doping Kontrolü Kuruluşu (ITA) Yönetim Kurulu Üyesi gibi çok sayıda önemli pozisyonda dünya sporuna katkı veriyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.