TMOK Başkanı Uğur Erdener'e yeni görev

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Master Oyunları'nda yeni göreve atandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TMOK Başkanı Uğur Erdener'e yeni görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2022 13:35
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Master Oyunları Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olan Erdener'in, Uluslararası Master Oyunları Birliğinin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği belirtildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu da yayımladığı mesajla, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu üyeliğine getirilen Erdener'e yeni görevinde başarılar diledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ