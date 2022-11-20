TMOK Başkanı Uğur Erdener'e yeni görev

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Master Oyunları Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi.
TMOK'tan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olan Erdener'in, Uluslararası Master Oyunları Birliğinin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği belirtildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu da yayımladığı mesajla, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu üyeliğine getirilen Erdener'e yeni görevinde başarılar diledi.
TMOK'tan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olan Erdener'in, Uluslararası Master Oyunları Birliğinin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği belirtildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu da yayımladığı mesajla, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu üyeliğine getirilen Erdener'e yeni görevinde başarılar diledi.
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