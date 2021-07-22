TMOK Başkanı Erdener: "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilme ihtimali gündemde yok"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) üyesi Uğur Erdener, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

TMOK Başkanı Erdener: '2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilme ihtimali gündemde yok'
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) üyesi Uğur Erdener, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Uğur Erdener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 haftadır Tokyo'da bulunduğunu çeşitli toplantılara katıldığını anlattı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sıkı tedbirlerin alındığını vurgulayan Erdener, "iptal" söylentileriyle ilgili, "Böyle bir konunun gündemde olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin genel kurulunun açılış törenini Japonya Başbakanı yaptı. Dünya Sağlık Örgütünün genel direktörü konuşmasını olimpiyat meşalesiyle yaptı. Bunlar bile, konuşulanların dedikodu olduğunu gösteriyor. Bu işin içinde biri olarak iptali mümkün görmüyorum." dedi.

Organizasyonun seyircisiz olacağını, ilerleyen zamanda da bu kararın değişme ihtimalinin zayıf olduğunu anlatan Erdener, "Şu an seyirci alınma ihtimali konuşulmuyor. Tokyo'daki günlük vakaları biraz arttı. Bu tablo içinde şahsen seyirciye Japon hükümetinin müsaade edeceğini düşünmüyorum. İnşallah ben yanılırım." ifadelerini kullandı.

- "Bazı kurallar biraz sıkıntı verebiliyor"

İlk defa olimpiyatların pandemi şartlarında gerçekleştiğini vurgulayan Erdener, şunları kaydetti:

"Organizasyonun kalitesi ve sağlık açısından koyulan kuralları anlayışla karşılamamız gerekiyor. Bazı kurallar biraz sıkıntı verebiliyor. O çerçevede değerlendirdiğimizde sporcuları da olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin yakın temas konusu ki bizi de etkiledi, birçok sporcunun yakındığı bir konu. Benzer kurallar organizasyonlarımızda bizde de oluyor ancak biz insanları taciz edecek kadar sıkıntı yapmıyoruz."

Günlük yaşamı kısıtlayan birçok kuralın koyulduğunu ifade eden Erdener, "Tokyo'da 14 günü doldurana kadar olimpiyattaki görevliler şehirde dolaşamıyor. Genelde ya olimpiyat köyünde ya da otelde kalıyor katılımcılar. Onun dışında hareket alanları yarışma ortamlarının bulunduğu yerler. Olimpiyat köyündeki olanaklar önceki organizasyonlara göre iyi. Sıkıntılar yarın açılış töreniyle birlikte azalacaktır. Özellikle ulaşımla ilgili sıkıntılar var. Transfer servisinin sporcular açısından zamanında yapılamaması, antrenman tesislerine ulaşmadaki gecikmeler bazı yakınmalara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

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