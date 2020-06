TMOK Başkan Yardımcısı Arat: 'İstanbul, 2032 yaz olimpiyatlarına aday olmalı'

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, İstanbul'un 2032 Olimpiyat Oyunları'na aday olması gerektiğini söyledi.Hasan Arat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığı sürecinde ciddi bir pozisyon elde ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin olimpiyat sevdasından vazgeçmemesi gerektiği inancındayım. Hatta Türkiye'nin 2032 yaz olimpiyatlarına aday olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun terk edilmemesi gereken hedef olduğuna inanıyorum." dedi."Olimpiyatların, genç nüfusa sahip bu güzel ülkeye yakışacağına inanıyorum." diyen Arat, "Tokyo'ya nasıl son anda kaybettiğimizi bütün dünya gördü. Türkiye, olimpiyatları hak etmişti. Bu gönül sevdasından vazgeçilmemesi gerekir. Bizden sonraki nesiller hiçbir zaman bırakmamalıdır. Bu ilişkileri sağladık, devamında mutlaka gençlerimizi ve iş adamlarımızı entegre etmeliyiz. Bu adaylığı taşıyacak ısrarımızdan politik olarak vazgeçmemeliyiz. Bu hedeftir. Bütün ülkeler adaylığını koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul 2020 Adaylık Komitesinin adaylık sürecinde başkanlığını da yapan Hasan Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:"Pandemi sürecini başarıyla yürüten Türkiye, 2020 adaylığı sırasında bütün altyapı sözlerini yerine getirdi. Yollar, metrolar, Marmaray, havalimanı o dönemde verilen sözlerdi. Bunların hepsi tamamlandı. İstanbul hazırdır ve aday olmalıdır. Bu devlet kararıdır. Genç neslimiz bu adaylığı yönetebilir. O dönemde Beşiktaş stadını proje olarak gösteriyorduk. Bu stat biteli 4 sene oldu. Marmaray bitti, havalimanı bitti. Bunlara inanamıyorlar. İstanbul şahane bir yerde."Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) İstanbul'un adaylığı konusunda bir beklentisi olup olmadığı sorusuna Arat, "Her zaman var. İstanbul her zaman hayaldir." yanıtını verdi.Türkiye'de yapılan yatırımların dünyanın başka ülkesinde olmadığını anlatan Arat, "Genç ülkemiz hayallerini devam ettirmeli. 2032 geç tarih değil, tarihler çabuk geçiyor. Türkiye sporda kaynak ayırmada en önemli ülkelerden biri. Türkiye'nin her yerinde muazzam tesisleri var." ifadelerini kullandı.Olimpiyat adaylığına olimpiyat komitelerinin karar vermediğine ve bu kararın devlet olarak alındığına dikkati çeken Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:"İstanbul çok önemli aşamalar kat etti. Ulaşım, havalimanı... Türkiye bu konularda çok iyi bir ülke. Bu tip organizasyonları yapmada dünyanın en iyilerinden. Rio'yu gördük, daha az masrafla neler yapılabileceği ortada. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul seçilebiliyor. İstanbul bu ayrıcalığını bizden sonraki nesillerle devam ettirecek, her zaman dünyanın cazibe merkezi olacak."Arat, 2032 Olimpiyat Oyunları adaylığı için çok iyi bir planlamanın yapılabileceğini kaydederek, "Çok iyi bir model öne konulabilir, Türkiye layıkıyla yapar. Türkiye'nin hayalinden vazgeçmemesi lazım. Bizim çocuklarımız niye hayal kurmasın? 2032'yi tabii ki hayal edeceksin. Olimpiyat kültürdür. Bu kültürün yerleşmesini sağlayacak her şeyi yapmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin pandemi sürecinde sağlık alanında önemli bir performans sergilediğini belirten Arat, yeni tip koronavirüsün ardından dünyanın yeni bir döneme girdiğini ve bu süreçte adaylığın bir fırsat olduğunu dile getirdi.Adaylık sürecinde eskisi gibi çok ciddi masrafın yapılmadığına dikkati çeken Arat, "Adaylık prosedürü eskisi gibi değil. Şehirler buna talipse, öyle niyetleri varsa, heyetler geliyor, konuşuyor. Oylamaya kadar karşılıklı görüşmelere geçiyor. Seçimlere kadar daha masrafsız süreçle ev sahibi belirleniyor." diye konuştu.Arat, 2020 Olimpiyat Oyunları adaylık seçimi sürecinde yaşanan olumsuzlukları gidermek amacıyla IOC tarafından bir komisyon kurulduğunu vurgulayarak, "Ben de bu komisyonun 9 üyesinden biriydim. Bu komisyonun çalışmalarında, oyunların daha düşük bütçeyle yapılabilmesinin imkanları ortaya konmuştu. Tokyo Olimpiyatları bunu gösterdi. Aşırı masraf ve yatırımın gerekliliği ortadan kalktı. Bunun ilk uygulamasını 2024 Paris yapacak." şeklinde konuştu.Oyunlara 2024'te Paris ve 2028'de Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Arat, bu kararların şehirlerle anlaşılarak seçimsiz bir süreçle çıktığını söyledi.2032 için Hindistan, Endonezya, Avustralya'nın yanı sıra Güney Kore ile Kuzey Kore'nin ortak şekilde adaylık sürecine girdiğini vurgulayan Arat, IOC'nin de İstanbul'un adaylığı için işaret beklediğini dile getirdi.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e ertelenmesine değinen Hasan Arat, "Bence 2021'de de riskli olabilir. Karar alabilirler, yapılamadığı takdirde iptale gidiyor. Başka tarih olamıyor. Bunu IOC Başkanı Thomas Bach da açıkladı. Bu ihtimal vardır. 10 bine yakın sporcu katılmaktadır. 10 bin sporcu dünyanın en farklı coğrafyalarından gelmektedir. Oradaki kurumlar, genel sağlık tehdidini dikkate alarak karar verecektir." açıklamasını yaptı."Bu işte inat olmaz." vurgusu yapan Arat, "Sporcularımız çalışmalarına devam etmeli. Toplum sağlığı ve dünyadaki veriler en önemli rehber olacaktır. Organizatörlerin ve IOC'nin risk alacağını zannetmiyorum. Bilim ne diyorsa onu yapacaklardır. Anahtar cümle aşıdır. Aşı bulunursa bu iş çözülür." diye konuştu.Sporcular için olimpiyatların yapılmama ihtimalinin hayallerin ertelenmesi anlamına geldiğini vurgulayan Arat, "Çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesi, ay-yıldızlı bayrağın dalgalanması için orada olimpiyatların yapılması en büyük dileğimdir." diyerek sözlerini tamamladı.