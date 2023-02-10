TMF'den motorlarla ilaç dağıtımı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen hastalar için 'gönüllü motosiklet sürücüleri' ile ilaç dağıtımı yapılacağını duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Gönüllü ol, yolun bittiği yerdeyiz" başlığıyla deprem bölgesinde ulaşım zorluğu yaşanan noktalara ulaşım hizmetleriyle ilgili tüm gönüllü motosiklet sürücülerinin kayıtlarının alınmaya devam ettiği belirtilerek, "Ülkemizi sarsan 100 yılın deprem felaketinde arazi ve iklim şartlarından dolayı ulaşım güçlüğü çekilen yerler ile özellikle ilaç devamlılığı olan hastalara hizmet vermek amacıyla sahada olacağız. Tüm gönüllü motosiklet sürücülerinin kayıtları alınmaya devam etmektedir." denildi.



TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da lojistik desteğe katkı için deprem bölgesine 200 motosiklet 50 ATV ve UTV sevk ettiklerini, bunun yanı sıra yaklaşık 600 gönüllü motosikletçinin de arazi motorlarıyla bölgede çalışmalara katıldığını, halen gönüllü motosikletçileri de beklediklerini açıkladı.



TMF, sosyal medyada ise 'günbugündür', 'enhızlımotorcularyapar' etiketiyle kampanyaya destek çağrısında bulundu.





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