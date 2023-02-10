TMF'den deprem bölgesine lojistik destek

Türkiye Motosiklet Federasyonu, lojistik desteğe katkı sağlamak amacıyla deprem bölgesine; 200 motosiklet, 50 ATV ve UTV sevk etti. Bunun yanında yaklaşık 600 gönüllü ise arazi motorlarıyla desteğe katkı sağladı.



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde ağır bilançonun yaraları sarılmaya çalışılırken bölgeye yardımlar devam ediyor. 10 ili kapsayan depremin ardından Türkiye Motosiklet Federasyonu (MTF), lojistik desteğe katkı sağladı. TMF bünyesinde yer alan 200 motosiklet, 50 ATV ve UTV deprem bölgesine sevk edilirken, yaklaşık 600 gönüllü de arazi motorlarıyla yardıma koştu.



"14 ŞUBAT'TA BÜTÜN SEVGİ VE HEDİYEMİZ AFET BÖLGESİNE"



Öte yandan TMF, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü, Yardım ve Dayanışma Günü ilan ederek, 14 Şubat'ta Bütün Sevgimiz ve Hediyemiz Afet Bölgesine" yardım kampanyası başlattı. Nakdi yardımların "DEPREM" yazıp 1866'ya gönderilmesi konusuna dikkati çeken TMF, ayni yardımların ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerine yapılacağını duyurdu

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